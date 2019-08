Abusivismo edilizio, 9 case su 10 restano in piedi

In Italia 9 immobili abusivi su 10 restano in piedi. Lo dice Legambiente nella compagna "abbatti l'abuso" con cui l'associazione ambientalista monitora lo stato dell'abusivismo edilizio nel nostro Paese.

Dal 2004 al 2018, secondo i dati pubblicati, sarebbero state emesse 32.424 ordinanze di demolizione ma di queste ne sono state eseguite solo 3.651, poco più dell'11% del totale. Il maggior numero di casi di abusivismo si registrano sul litorale italiano con une media di circa 247 ordinanze per ogni comune. Se si analizzano solo i dati relativi a questa area del nostro territorio, il Molise guida questa particolare classifica in quanto vengono eseguite lo 0% di ordinanze di demolizione; seguono le Marche con l'1% e la Campania (i cui dati reali sono, però, enormemente superiori rispetto alle altre due regioni) con sole 220 demolizioni eseguite sulle oltre 11mila ordinanze emesse (il 2%). Seguono la Calabria con il 5,2% e la Puglia al 6,4% mentre, tra le regioni del Sud, fa eccezione la Sicilia dove si arriva al 15%.

A livello complessivo, invece, è proprio la Campania a guidare la classifica: le demolizioni effettivamente eseguite a seguito della decisione del giudice sono soltanto il 3%.