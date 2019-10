Accordo Fca-Peugeot, è ufficiale: nasce il quarto gruppo d'auto al mondo

È ufficiale: Fca e Peugeot hanno raggiunto l'accordo definitivo per la fusione, che darà vita al quarto costruttore di auto al mondo per vendite annuali (8,7 milioni di veicoli). Confermate dunque le indiscrezioni di ieri sera del Wall Street Journal, secondo cui l'annuncio sarebbe arrivato proprio oggi. I team dei due gruppi sono stati incaricati di negoziare entro qualche settimana un memorandum di understanding vincolante e l'accordo sulla documentazione definitiva.

Trovano riscontri anche le notizie stampa relativi ai ruoli: John Elkann sarà il presidente, mentre Carlos Tavares l'amministratore delegato. La sede della nuova capogruppo sarà in Olanda. La società sarà quotata a New York, Parigi e Milano. Fca distribuirà ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro e la propria partecipazione in Comau. Peugeot dovrebbe invece distribuire ai propri azionisti la partecipazione del 46% detenuta in Faurecia.

L'annuncio

In un comunicato diramato si legge che le discussioni in corso relative alla trattativa " aprono la strada alla creazione di un nuovo gruppo di dimensioni e risorse globali, detenuto al 50% dagli azionisti di Groupe Psa e al 50% dagli azionisti di Fca ". Considerando il contesto che si evolve rapidamente e che presenta costantemente nuove sfide, si farà leva sulla " forza nella ricerca e sviluppo e sull'ecosistema globale per accelerare l'innovazione e affrontare queste sfide con agilità ed efficienza negli investimenti ". Va sottolineato inoltre che - senza prevedere la chiusura di stabilimenti - la creazione di valore risultante dall'operazione è stimata in circa 3,7 miliardi di euro in sinergie annuali a breve termine.