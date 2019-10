Agenzia delle Entrate avverte: "Non aprite quella mail..."

L'Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in atto tentativi di truffa attraverso la cosiddetta 'raccomandata digitale' che arriva via mail con l'intento di rubare i dati personali e le proprie credenziali bancarie.

Nella mail si invita a cliccare su un link per accedere al documento o a inserire dei codici. Le email in questione hanno per oggetto la dicitura "Agenzia delle entrate-Riscossione" e fanno riferimento a documenti esattoriali e in cui compare un falso numero di riferimento. Cliccando sul link "Accedi al documento" poi appare persino il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione che trae fortemente in inganno. Agenzia delle entrate-Riscossione, in una nota, si dichiara del tutto estranea all’invio di tali comunicazioni e raccomanda di non cliccare sui collegamenti presenti e tantomeno di non fornire i propri dati personali nella pagina web indicata nella email. L'Ente, invece, invita gli utenti a cancellare definitivamente la mail dalla propria casella di posta elettronica. Non è la prima volta che Agenzia delle Entrate è costretta a rlasciare tali avvertimenti. Già nel 2015 erano girate mail su finti rimborsi fiscali, nel 2018 l'ipotetico rimborso riguardava il canone televisivo Rai.