Alfa, è sfida rilancio e incognita Lancia City-car: dominio Fiat

Di sicuro, Carlos Tavares ha già chiaro nella mente come sistemare i tasselli dei 14 marchi che entreranno a far parte del nuovo campione mondiale dell'auto Fca-Psa. Il mosaico sarà completato tra non prima di un anno, e per realizzarlo l'ad portoghese dovrà tenere conto dell'evoluzione del settore tra elettrificazione (i francesi sono in vantaggio in questa tecnologia grazie alla piattaforma modulare Cmp), connettività e guida autonoma. Ma senza dimenticare la centralità del Dna dei singoli brand.

Sono tanti i marchi da far convivere: globali, europei, americani e locali; generalisti e premium; famosi per i Suv o i pick-up; inseriti nel lusso; quindi i furgoni. Senza tralasciare i servizi di noleggio e mobilità. Tutti marchi che hanno nei rispettivi Dna una grande forza, da rispettare. Non si parla di taglio di marchi, anche se - a ben guadare - quello che potrebbe rischiare è Lancia, ormai monoprodotto (Ypsilon) e solo venduto in Italia. Abarth, dal canto suo, fa sempre parte della famiglia Fiat e ne continuerebbe a rappresentare la declinazione sportiva. C'è attesa di capire quale strategia adotterà Tavares per rilanciare Alfa Romeo e se ci sarà un'accelerazione nella realizzazione dei nuovi modelli, primo tra tutti il Suv compatto Tonale.

Nel premium, ecco allora da una parte il Biscione, marchio sportivo globale, e dall'altra Ds, che privilegia il comfort, e già anche con una presenza in Cina. Jeep, fiore all'occhiello globale nei Suv, è una garanzia. Tra l'altro, è stato da poco annunciato il futuro arrivo di una sorta di «baby-Renegade».

E sbaglia chi vede sovrapposizioni tra i generalisti: in Psa, sia Peugeot sia Opel hanno nuove velleità extra-europee. Il Leone vuole sbarcare, grazie a Fca, negli Usa; mentre i tedeschi puntano a farsi largo in Russia e in Giappone. E Citroën? Il mercato indiano è alle porte. Da rilevare anche la forza francese nei mercati nordafricani e l'impulso che ne riceverebbero in America Latina, dove il gruppo italiano è radicato da tempo.

Nel segmento delle city-car, Fiat è padrona con la glamour 500 e la tuttofare Panda. Resta da capire quando sarà varato il progetto Fiat Centoventi che si inserisce nella strategia delle vetture a batteria. Per Tavares e il suo futuro team, con Mike Manley che ricoprirà un importante ruolo esecutivo, come sottolineato dal suo presidente, John Elkann, il conto alla rovescia è partito.

PBon