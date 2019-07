Tra aprile e giugno 2mila imprese in meno

Secondo i registri delle Camere di Commercio, tra aprile e giungo le imprese che hanno presentato domande di iscrizione sono state circa 92mila a fronte di quasi 63mila richieste di cancellazione.

Il bilancio resta positivo, pertanto, di circa 30mila unità ma con una decrescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di circa 2mila unità. Al Sud che è registrato sia il saldo maggiore in termini assoluti, con circa 10.677 imprese in più ma in generale in tutte le regioni il trimestre si è chiuso in attivo, con la Lombardia a fare da apripista con 5.014 iscrizioni in più nel registro.

Anche dal punto di vista merceologico tutti i settori hanno registrato un leggero incremento, a partire da quello alberghiero e della ristorazione (con 5.284 imprese in più) seguita da due grandi comparti: quelle delle costruzioni con più 4.518 unità, e quello del commercio, in crescita di 3.377 iscrizioni.