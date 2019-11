ArcelorMittal avvia la procedura per restituire gli stabilimenti dell'ex Ilva

ArcelorMittal Italia ha avviato formalmente la procedura per restituire gli stabilimenti dell'ex Ilva. Questa mattina ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico e, per conoscenza, anche ai commissari straordinari dello stabilimento, la richiesta di avvio della cessione di un ramo dell'azienda, che coinvolgerà 12 siti e oltre 10mila dipendenti.

Entro 30 giorni dalla data del recesso dal contratto da parte di ArcelorMittal, i commissari dovranno provvedere al trasferimento di 10.777 lavoratori in totale, di cui 8.277 a Taranto. I 12 siti produttivi coinvolti sono Taranto, Genova, Novi Ligure, Milano, Racconigi, Paderno Dugnano, Legnano, Marghera e altre tre societa.

Nella lettera di 8 pagine, con cui il gruppo franco-indiano, ha formalizzato la retrocessione dal contratto, si dà avvio alla procedura prevista dall'articolo 47 della legge 428/90. La lettera è datata 5 novembre, giorno in cui l'ad Morselli ha comunicato la scelta ai sindacati: la società, scriveva, comunica " alle organizzazioni sindacali, ai sensi e agli effetti dell'art. 47 della legge 492/90, la retrocessione alle società Ilva per effetto della comunicazione di cessazione ". Il contratto per l'affitto e l'acquisto di alcuni rami dell'Ilva prevedeva, infatti, che " nel caso in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere impossibile la sua gestione o l'attuazione del piano industriale, la Società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso Contratto ". Così, a seguito dell'eliminazione dello scudo legale a vantaggio di ArcelorMittal, la società ha deciso per la recessione.