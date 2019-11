In arrivo tassa sulla fortuna: colpirà chi vince oltre 200 euro

Arrivano novità per la tassa sulla fortuna. Secondo quanto riporta il Sole 24 ore, ci sarebbe una grossa novità: il 15% di imposta scatterà su tutte le vincite superiori ai 200 euro.

Addio, quindi, al tetto dei 500 euro e alla nuova tassa del 1,9% sulle microvincite. Il nuovo emendamento, che potrebbe essere inserito nel decreto legge fiscale in discussione alla Camera, dovrebbe prevedere anche una " rimodulazione del prelievo erariale unico (Preu) su Slot e videolottery ".

Inizialmente, nel decreto di bilancio, il governo aveva inserito la tassa sulle vincite a due aliquote, ma ora sembra fare marcia inditro, tornando all'aliquota unica e abbassando il limite a 200 euro. Il Ddl aveva previsto anche una tassa per le microvincite, pari all'1,9%, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal primo gennaio 2021, sulla parte della vincita fino a 500 euro.

Ma ora, la tassa potrebbe aumentare e dal primo maggio 2020, per la parte di vincita superiore ai 200 euro, il prelievo sarebbe aumentato fino al 15%. Lo stesso potrebbe valere anche per le vincite incassate con i giochi Vinci per la vita-Win for live, Vinci per la vita-Win for life gold, SiVince tutto, gratta e vinci, lotteria, Enalotto e Superstar.

Riportando tutto a una sola aliquota, i gestori potranno iniziare ad applicare la nuova tassa sulla fortuna a partire già dal 15 gennaio. In questo modo, gli incassi per il governo potranno arrivare da subito, visto che ritirando le videolottery con le nuove aliquote, i primi incassi sarebbero arrivati a settembre.

Portando la tassa al 15% già solo sulle vincite superiori a 500 euro, il governo giallorosso aumenterebbe fino al 95% la quantità degli introiti destinati alle casse dello Stato. Si tratta dell'ennesima microtassa inserita in Manovra per colpite i cittadini italiani anche sul fronte della fortuna.