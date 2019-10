Manovra, aumenta il prelievo sulle vincite ai giochi

L'ultima bozza del dl Fisco allo studio del governo prevede un aumento sulle vincite ai giochi introducendo un sistema di cinque scaglioni a partire dalla soglia attuale di 500 euro, su cui si applicano aliquote crescenti dal 15% al 25%. È questo quanto emerge dai recenti dettagli relativi alla manovra.

Gli scaglioni

Nello specifico si fa riferimento a videolottery, lotterie nazionali e ad estrazione istantanea (Gratta&Vinci) e da giochi numerici a totalizzatore nazionale (come il SuperEnalotto): la decorrenza della norma è fissata al 1 maggio 2020 al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei sistemi di gioco.

In particolare le aliquote applicate per scaglioni saranno le seguenti: per vincite oltre 500 euro e fino a 1.000 euro, l'aliquota è del 15%; oltre 1.000 euro e fino a 10mila euro, è del 18%; oltre 10mila euro e fino a 50mila euro, è 21%; oltre 50mila euro e fino a 10 milioni di euro, è al 23%; oltre 10 milioni è al 25%.