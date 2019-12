Banca popolare di Bari, Paragone: "Tutti promossi gli uomini che non videro il buco"

Una perdita netta di oltre 73 milioni di euro. Eppure, sembra che nessuno di Bankitalia pagherà per non essersi accorto del buco della Banca popolare di Bari. "Salveremo i risparmiatori", dicono da Palazzo Chigi ma, secondo quanto sostiene il senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone, " il vero salvataggio ancora una volta sarà per il sistema Bankitalia" .

Gianluigi Paragone spiega, in un video che ha postato su Facebook, prima del suo intervento a In mezz'ora, come la questione della Banca popolare di Bari sia diventata problematica dopo l'acquisto della TerCas, cioè la cassa di risparmio di Teramo. I vertici di Bankitalia approvarono l'acquisto, sottovalutando le perdite della cassa di risparmio e affidando il nuovo polo bancario alla famiglia Jacobini, storica della popolare di Bari. E questo, " è il primo errore di Bankitalia ".

Poi, vengono effettuate diverse ispezioni, prima nel 2016/2017 e successivamente nel 2019: in nessuno di questi controlli, Bankitalia rileva criticità. Ma anche questo sarebbe un errore, dato che " le cose non andavano bene per niente ". Infatti, era già saltato il primo cliente della Popolare di Bari, senza che la dirigenza si chiese cosa stesse succedendo, nonostante fossero in corso le ispezioni.