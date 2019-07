In Borsa regalano i soldi

Rialzo, incredibilmente rialzo. Sembra che in Borsa regalino i soldi. Sarà stata la mancata infrazione all’Italia per debito eccessivo, sarà che d’estate aumentano i reati perché tutti diventiamo un po’ matti, sarà che doveva succedere ma il mercato azionario sta volando e soprattutto l’AIM. Tanto che il top trader Giuseppe Minnicelli commenta: “se l’AIM continua così dovrò rassegnarmi quest’anno a non fare ferie”. E questo per un trader è sacrilegio perché di solito d’estate non si muove foglia. L’obiettivo di 24.000 del Ftse All Share è stato tosto raggiunto ed ora ci giochiamo a carte l’obiettivo a 25.000 del Ftse All Share.

ABITARE IN

È da un po’ che la segnaliamo e nel frattempo è letteralmente volata. Quelli che hanno comprato mi chiedono cosa fare. Semplice, stare dentro. Prima di uscire deve dirci che dobbiamo uscire, è l’azione che ci comunica di solito che ha finito di correre. In questo caso può solo salire. Se soffrite di incontinenza e volete portare a casa i soldi fare salomonicamente come facciamo noi, vendete la metà della posizione e piazzate uno stop loss a breakeven ovvero al prezzo di acquisto. Se il titolo continua a salire non rinunciare al biglietto della lotteria, se scende avete già preso il dovuto con metà della posizione. Nel trading la psicologia è tutto ed essere sereni è il punto cardine. Con la metà della posizione rimasta uscirete quando il titolo chiuderà la settimana sotto il minimo della settimana precedente. Si chiama trailing stop e di solito funziona.

EUROTECH

Avevamo indicato il triangolo che doveva rompere ed ha fatto il botto. E non è finita qui. Anche in questo caso vendere il 50% se in utile di più il 10% e poi farsi dire dal titolo dove vuole andare e cosa vuole fare. Anche in questo caso non è finita qui.

FALCK RENEWABLES

Siamo entrati ed usciti diverse volte ma il titolo rimane sempre buono...