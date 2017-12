Calenda: "Se non ritirano ricorso Ilva chiusa il 9 gennaio"

"Regione e Comune ritirino il ricorso al Tar o l'Ilva di Taranto sarà chiusa il 9 gennaio". Lo assicura Enrico Calenda che minaccia di chiudere il tavolo istituzionale con Arcelor Mittal se il governatore della Puglia e il sindaco di Taranto non rinunceranno al ricorso contro il piano ambientale per salvare lo stabilimento.

Uno degli effetti del ricorso, infatti, sarebbe quello di subordinare l'avvio degli investimenti previsti da AmInvestco per circa 2,2 miliardi di euro al rilascio di idonee garanzie rispetto al rischio legato allo stato di incertezza che deriverebbe dalla impossibilità di proseguire l'attività degli impianti produttivi. Garanzie che ammonterebbero dunque a 2,2 miliardi di euro e che Calenda non intende pagare.