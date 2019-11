Cgia, Italia penultima in Ue per investimenti esteri

" Non siamo un Paese attrattivo per gli investitori stranieri ". Ad affermarlo, in una nota, è il centro studi della Cgia di Mestre che analizza il posizionamento dell'Italia nel panorama internazionale degli investimenti.

Secondo la ricerca effettuata dall'associazione degli artigiani e piccole-medie imprese, nel 2018 gli Investimenti Diretti Esteri (Ide) ammontavano, in Italia, al 20,5% del Pil, pari a 361,1 miliardi di euro, con una contrazione dell'1,7% rispetto al 2017. Solo la Grecia, secondo i dati di monitoraggio Ocse, è posizionata peggio dell'Italia.

Secondo la Cgia: " Con tante tasse, una burocrazia asfissiante, poca certezza del diritto, una giustizia civile lenta e poco efficiente, tempi di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione tra i più elevati d'Europa e un deficit infrastrutturale spaventoso, non c'è da meravigliarsi se l'Italia si colloca al penultimo posto nell'Unione Europea per gli Investimenti Diretti Esteri ".

" Purtroppo - continua la nota - le tante problematiche a cui sono sottoposti quotidianamente i nostri imprenditori hanno innalzato nel tempo una ipotetica barriera d'ingresso che dirotta altrove gli interessi degli investitori esteri ". Il riferimento è alle ultime vicende riguardanti Ilva, Alitalia e Ikea che dimostrano in clima, nel nostro Paese, che non favorisce l'attività imprenditoriale e l'ingresso di investimenti stranieri.

In Italia, difatti, sottolinea il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo, " si avverte in molti strati della società e della Pubblica Amministrazione una cultura del sospetto verso gli imprenditori che condiziona negativamente la crescita e lo sviluppo ". Secondo gli ultimi dati Istat disponibili (anno 2017), le multinazionali, ovvero le imprese a controllo estero residenti in Italia, sfiorano le 15.000 unità, danno lavoro a poco più di 1.350.000 addetti e producono 572,3 miliardi di euro di fatturato all'anno. " Sebbene siano sempre più diffuse nel settore dei servizi e meno nel comparto industriale - osserva il segretario della Cgia, Renato Mason - le multinazionali estere sono comunque una componente importante della nostra economia, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto. Ricordo, inoltre, che in termini di lavoro queste realtà occupano direttamente il 6 per cento circa di tutti gli addetti presenti in Italia e concorrono a produrre poco più del 17 per cento del fatturato nazionale ".

L'elenco delle big company straniere più importanti che nel 2019 sono state al centro della cronaca sindacale sono: ArcelorMittal (Taranto), Bekaert (Incisa Valdarno - Fi), Bosch (Bari), ex-Embraco (Riva di Chieri - To), Unilever (Verona) e Whirlpool (Napoli). Tra i grandi marchi del "made in Italy" che stanno vivendo momenti difficili segnaliamo Alitalia (Roma), Ferriera (Trieste), Gruppo Ferrarini (Reggio Emilia), La Perla (Bologna), Pernigotti (Novi Ligure - Al) e Stefanel (Ponte di Piave - Tv).

In questo contesto, però, parte delle colpe è anche di questi grandi gruppo:" Premesso che, ad esempio, ArcelorMittal, Embraco, Whirlpool e molte altre multinazionali non sono certo delle onlus, ma delle realtà fortemente determinate a perseguire i propri interessi spesso in barba agli accordi preventivamente sottoscritti con le parti sociali, è altrettanto evidente che le responsabilità di un loro possibile addio vanno ricercate anche in un clima generale di avversione nei confronti delle aziende presenti nel nostro Paese ".