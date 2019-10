Confindustria: "Manovra insufficiente, Italia come la Grecia"

Altro che "manovra espansiva", come sostenuto dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in occasione del varo della Nota di aggiornamento al Def. A smontare gli entusiasmi del governo è il direttore del centro studi di Confindustria, Andrea Montanino, che durante l'illustrazione del rapporto "Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica", traccia uno scenario lugubre per l'economia italiana. "La manovra del governo - si legge - sembrerebbe la più restrittiva dai tempi del governo Letta".

È vero, spiega Confindustria, che " la precedente legge di Bilancio aveva lasciato un'ipoteca forte sui conti pubblici". Dunque "il giudizio non è" da considerarsi troppo "negativo" . Ma rimane il fatto che la parte di manovra destinata a incidere effettivamente sull'economia reale si otterrebbe lasciando da parte i 23,1 miliardi necessari a disinnescare il temuto aumento dell'Iva. In questo caso, spiega ancora Confindustria, " il deficit tendenziale sarebbe il 2,7% del Pil e, per portarlo all'obiettivo del 2,2 serve una manovra nettamente restrittiva per 0,5 punti di Pil, circa 8 miliardi di euro ". Era dal 2013 che non succedeva una cosa simile.

A preoccupare Montanino è anche l'obiettivo di riduzione del debito, che secondo la Nadef dovrebbe calare di 4,3 punti nel triennio 2020-2022. " Il rapporto deficit/Pil - scrive Confindustria - rimane identico per tre anni consecutivi, nonostante la riduzione della spesa per interessi nel 2020. Ciò rende difficile" pensare a un "sentiero di riduzione " del debito.

Mentre il raggiungimento del deficit programmato per il 2020 al 2,2% del Pil, viene definito "problematico", dal momento che " le coperture indicate dalla Nadef non appaiono esaustive ". Infatti, " metà di esse sono riconducibili agli effetti di misure di contrasto all'evasione che per definizione - avverte l'organizzazione degli industriali - sono entrate incerte o di tagli alla spesa rinviati a una azione di revisione in corso d'anno ".

Previsioni pessimistiche, ma non è finita qui. Perché Confindustria, nonostante le rassicurazioni del governo, non esclude un possibile aumento dell'Iva. " Nel caso si renda assolutamente necessario bisognerebbe finalizzare l'intervento sui singoli beni consumati prevalentemente dalle famiglie con redditi elevati, attenuando o comunque non aumentando - si legge - l'incidenza dell'imposta sulle famiglie a basso reddito, che hanno tipicamente una maggiore propensione al consumo ".

Eppure, anche un aumento selettivo dell'Iva non farebbe bene al Pil italiano. Che ha - ahilui - un punto in comune con la Grecia. Infatti, come scrive ancora Confindustria, " nello scenario a politiche invariate il Pil è stimato assestarsi a fine 2020 poco sotto i livelli toccati a fine 2020, ma ancora inferiori del 4,3 percento rispetto al massimo di inizio 2008. Siamo unico paese dell'Eurozona, insieme alla Grecia, a non aver recuperato il calo degli anni della crisi ".

Gualtieri: "Stime di Confindustria sono pre-Nadef"