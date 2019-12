Batosta sull'auto dal 2020: ci costerà 1600 euro

Assicurazione auto, polizze accessorie e altre spese varie: dal momento che i costi sono aumentati mediamente di 1600 euro l’anno, è bene prendere accorgimenti per risparmiare evitando così pesanti stangate.

Come sottolinea il Corriere della Sera, i costi delle polizze Rc auto online nel corso del 2019 si sono impennati del +6%, così come sono aumentati anche quelli per la gestione annuale dell’auto (+6,6%). Attenzione però, perché accanto alle polizze è rincarato anche il costo delle spese per il mantenimento delle auto. In Italia, infatti, mantenere una vettura costa mediamente 1614 euro all’anno, anche se in alcune regioni si registrano picchi non da poco. In Campania, ad esempio, la somma citata sfonda il tetto dei 2 mila euro annui, anche se i prezzi di gestione sono aumentati in tutte le regioni, con un incremento medio del +6,58%.

Partiamo con l’assicurazione Rc auto base. Nel 2018 sottoscriverla mediante canali telematici costava circa 556 euro mentre nel 2019 la cifra è arrivata a quasi 589 euro. In base ai dati dell’Osservatorio di SosTariffe.it, la polizza legata al Soccorso Stradale è quella che ha subito il più elevato aumento di percentuale (+25%). Aumenti rilevanti anche per il Furto e Incendio (+23%), la copertura Infortuni Conducente (+16%) e la Kasko, la quale ha raggiunto una variazione media pari a 25 euro e un +63%. Per quanto riguarda la diffusione, la polizza caratterizzata dal maggiore incremento è stata quella relativa agli Animali Selvatici, con un bel +88% come differenziale tra il 2018 e il 2019. A seguire troviamo la Kasko (+63%), la copertura Soccorso Stradale (+43%) e quella Eventi Naturali (+43%).

L'aumento dei costi

I fattori che determinano l’aumento di una polizza auto online sono numerosi. Accanto alle garanzie accessorie troviamo la personalizzazione della stessa sulla base delle proprie esigenze ma anche altre condizioni. Un neopatentato, ad esempio, sarà costretto a pagare di più a causa della sua inesperienza alla guida. Anche il luogo di residenza influisce sul costo finale. Sul mantenimento dell’auto, dobbiamo poi considerare sia i costi fissi che quelli variabili. L’assicurazione auto costa poco meno di 600 euro l’anno, anche se al primo posto troviamo il prezzo della benzina, che tocca 891,85 euro annui. Bollo e revisione richiedono invece più o meno 149,37 euro. In generale i costi fissi nel 2019 sono aumentati del +6,58% rispetto al 2018.

Come risparmiare

Adesso cerchiamo di capire come rispamiare sulla polizza Rc auto. L’attuazione del Decreto di Legge fisco ha introdotto la possibilità per tutti i membri di una famiglia di poter accedere alla fascia assicurativa più bassa per tutte le tipologie dei veicoli posseduti. Da ricordare che l’installazione sulla propria auto di un sistema satellitare può portare a un ulteriore sconto sulla nuova assicurazione. È inoltre sempre consigliabile ricercare la polizza Rc auto più conveniente confrontando i preventivi online.