Rivoluzione Rc auto, in arrivo lo sconto famiglia: ecco cosa cambia

I nuclei familiari italiani potranno presto di usufruire di uno sconto sull’assicurazione di auto e motorini grazie a una specie di "bonus famiglie" per la Rc Auto.

La novità arriva in seguito a un emendamento al decreto legge fiscale presentato dal Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze della Camera per una "Rc auto più equa", e prevede il taglio dei costi dell’assicurazione obbligatoria su tutti i veicoli a due e quattro ruote. La correzione porta la firma del sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa, e punta ad aumentare gli sconti previsti dalla Legge Bersani del 2007. Nel caso in cui l’emendamento dovesse passare, sarà possibile beneficiare della fascia assicurativa più bassa per tutti i veicoli del nucleo familiare.

Come cambia la Rc auto

In altre parole, l’idea è quella di inserire una sola classe di merito per la famiglia: quella più economica fra i componenti. La citata Legge Bersani faceva sì che il Codice delle assicurazioni – in particolare l’articolo 134 – consentisse alle famiglie di acquisire per la stessa tipologia di veicolo la classe di merito più favorevole rispetto all’ultimo attestato di rischio ottenuto su un precedente mezzo già assicurato. Per fare un esempio, un figlio neopatentato che intendesse comprare un’auto (o una moto) poteva sì ottenere la classe di merito più bassa di un familiare, ma il tutto era legato, appunto, all’acquisto di un veicolo.

Vantaggi e risparmi

Con il nuovo emendamento, la classe più bassa di Rc auto verrà applicata in tutti i casi (da un contratto nuovo al rinnovo passando per veicoli diversi), solo e soltanto se negli ultimi 5 anni non si sono avuti sinistri con colpa o responsabilità. I grillini parlano di un risparmio stimato compreso tra il 30% e il 40%. In ogni caso si tratterà di una vera e propria boccata di ossigeno, visto e considerando che la Rc auto rappresenta uno dei costi più elevati a cui deve far fronte una famiglia.

Per capire meglio l’entità del risparmio e rendersi conto delle grandi differenze tra il costo di una polizza in classe 1 e una in 14, è utile dare uno sguardo alle medie dei migliori prezzi in circolazione raccolti da Facile.it su un campione di 10 mila preventivi auto. A Bologna il costo della classe 1 si attesta a 293 euro, la 8 circa 403 mentre per la 14 si arriva intorno agli 808; gli stessi valori a Firenze ammontano rispettivamente a 328, 544 e 855, a Milano toccano invece 234, 359 e 739. Il discorso è simile anche se prendiamo in considerazione uno scooter da 100cc: nel capoluogo lombardo si passa dai 138 euro della classe 1 ai 484 della 14, a Firenze ci si sposta dai 142 euro ai 670 e a Bologna da 145 a 549. Per risparmiare, un genitore non dovrà far altro che passare al figlio la classe 1 sulla nuova auto e alla figlia quella sullo scooter. Come per magia, si potrà risparmiare annualmente un bel gruzzoletto che andrà dagli 800 ai 1000 euro annui.