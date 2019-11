Ex Ilva, ArcelorMittal spegne tutti gli altiforni a gennaio

ArcelorMittal non fa nessun passo indietro e conferma la chiusura di tutti gli impianti: nello specifico il 13 dicembre sarà il turno dell'altoforno 2, il 30 dicembre toccherà all'altoforno 4, il 15 gennaio si spegnerà anche l'altoforno 1. L'azienda l'ha comunicato oggi, giovedì 14 novembre, ai sindacati. È stato inoltre annunciato che a partire dal 26 novembre sarà fermato il Treno nastri 2. Già chiusi il Treno lamiere, una delle due linee di agglomerazione e il Treno nastri 1. Programmato infine lo stop pure di cokerie e centrali elettriche. In mattinata è stata smentita la voce secondo cui Mittal avrebbe espresso la volontà di gestire la fabbrica fino a maggio. L'ad Lucia Morselli ha assicurato che " l'azienda rispetterà tutti gli impegni, a partire dal pagamento delle spettanze previste dal contratto di appalto ".

Sindacati preoccupati

Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl, ha commentato: " Se ancora non fosse chiaro, la situazione sta precipitando in un quadro drammatico che non consente ulteriori tatticismi della politica. Questo piano modifica sostanzialmente le previsioni Aia ". Gli ha fatto eco Rocco Palombella, segretario generale Uilm: " Che ArcelorMittal resti a Taranto sino a maggio ma con gli impianti fermi, nessuna produzione e col personale riconsegnato alle aziende da cui è arrivato, che me ne faccio, anzi che ce ne facciamo? Anzi, se deve far 'morire' la fabbrica, a questo punto è meglio che vada via prima ".