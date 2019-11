Ferrari scatta dalla Roma per il Gp dei ricavi

Roma Da una parte, il costante sostegno del titolo, ieri vicinissimo a quota 150 euro (+0,5%) attraverso operazioni di buyback: al via, oggi, la terza tranche per un valore di 200 milioni. E dall'altra, la volontà di stupire clienti e appassionati, «di sorprendere ed essere sempre imprevedibili», come sottolinea Enrico Galliera, direttore marketing e commerciale di Ferrari. Detto fatto: l'ultima delle 5 novità del 2019, è una coupé gran turismo a listino, dalla prossima estate, a circa 200mila euro. Un omaggio all'italianità del Cavallino e a quella che, un tempo, era definita la «Dolce Vita». Da qui il nome Roma, scelto per questa supercar con motore V8 turbo da 620 cavalli (0-100 in 3,4 secondi). Dopo F8 Tributo, SF90 Stradale (prima ibrida ricaricabilie), 812 GTS e F8 Spider, ecco Ferrari Roma. Due simboli che viaggeranno a braccetto: Maranello, al centro del mondo dalla fondazione per le sue auto uniche e i successi in F1; Roma, la Città eterna, un tempo chiamata la Hollywood italiana per i tanti film che vi sono stati girati.

Ferrari Roma vuole rappresentare una sorta di «Nuova Dolce Vita» per chi avrà la fortuna di possederla. Una sportiva da guidare tutti i giorni, una coupé «2+» in quanrto sui sedili posteriori ci possono stare due bambini oppure, all'occorrenza, parte del bagaglio.

La Ferrari dell'era John Elkann-Louis Carey Camilleri, rispettivamente presidente e ad del Cavallino rampante, ha imboccato una strada nuova. Da ora in avanti nulla viene dato per scontato.

Nuovo è anche l'approccio degli interni di questa Roma, dove spicca un volante innovativo e la tecnologia si tocca con mano, ma senza che chi guida possa distrarsi. «Occhi sulla strada e mani sul volante», sottolinea Galliera. La sicurezza prima di tutto.

Lusso, sportività, prestazioni, ma anche usufruibilità, insieme a un grande occhio di riguardo verso gli azionisti (quelli della prima ora gongolano eccome).

«Volevamo rivivere quello che era la Roma di allora, ma aggiornata ai giorni nostri. La Nuova Dolce Vita vuol dire trovare un po' di tempo per fare quello che ci piace, come guidare una nuova bella auto», ribadisce Galliera. Tre i colori novità: Blu Roma, Bianco Italia e Grigio Titanio. Curiosità: sulle fiancate non c'è il classico Cavallino, anche se a richiesta può essere applicato.

Il 2020, intanto, sarà un anno di consolidamento del nuovo corso intrapreso: il piano al 2022 prevede 15 novità, tra cui il Fuv (Ferrari utility vehicle) Purosangue. Il 60% della gamma, inoltre, sarà con motore ibrido. L'ad Camilleri ha appena rivisto al rialzo gli obiettivi del 2019, anno che si chiuderà nell'area delle 10mila supercar vendute.