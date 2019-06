Fisco, Bagnai: “Flat tax pensionati esteri per rilancio del sud Italia”

"Il provvedimento che disciplina la flat tax sulle pensioni estere, emanato ieri dall'Agenzia delle Entrate, è un passaggio necessario per l'implementazione della misura varata da questo governo in legge di bilancio. Un risultato che concretizza, grazie alla competenza dei tecnici dell'AdE e alla loro disponibilità al confronto con la parte politica, una misura da tempo in discussione fra gli economisti della Lega, a testimonianza di un impegno concreto per il rilancio del Meridione".

È quanto ha affermato in una nota il leghista Alberto Bagnai, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in riferimento alla disciplina della tassazione agevolata sui redditi do fonte estera dei pensionati che decidono di trasferirsi in Italia, emanata ieri dall'Agenzia delle Entrate.

Il senatore leghista, inoltre, ha dichiarato che la destinazione del gettito proveniente dalla flat tax sulle pensioni estere sarà indirizzato al finanziamento delle università del Mezzogiorno impegnate nella ricerca per l'innovazione e lo sviluppo. Una misura, questa finalizzata a contrastare il dannoso fenomeno dell'emigrazione studentesca che, secondo recenti studi dello Svimez, gioca un ruolo rilevante nell'accentuare il divario economico e sociale fra nord e sud del Paese.