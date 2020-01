Il Fisco schiaccia le partite Iva: in 3 anni spariti oltre 3 milioni di autonomi

L’allarme lanciato da Federcontribuenti accende i riflettori sulle recenti e continue stangate economiche subite dal popolo delle partite Iva.

Nel triennio che si sta per concludere, 3 milioni di partite Iva hanno alzato bandiera bianca, mentre negli ultimi dieci anni il loro reddito medio è calato di 7mila euro.

Al momento i lavoratori autonomi sono 5,3 milioni, cioè il 23,2% degli occupati. Il loro numero totale è in forte calo rispetto al 2016, quando invece l’armata delle partite Iva si aggirava intorno alle 8,6 milioni di unità. Ovvero, spiega il dossier di Federcontribuenti, “ meno 3,3 milioni di lavoratori in circa 3 anni e molti meno sopravviveranno al 2020. Il 71% sono persone fisiche e negli ultimi 10 anni hanno chiuso più di 257 mila imprese attive ”.

Il dossier mette tutto nero su bianco e fotografa una situazione non certo rosea. Stando a quanto riportato dal rapporto, il 25% delle partite Iva vive al di sotto della soglia di povertà calcolata dall’Istat. “ Con un fatturato di 45 mila euro, pagando tutte le imposte, resta un guadagno netto di 17 mila euro senza permessi o ferie pagate e senza il diritto ad ammalarsi, solo il 25% riesce a tenere aperta la Partita Iva fino all'età pensionabile ”, aggiunge Federcontribuenti. E gli altri? Rischiano di veder andare in frantumi tutti “ i contributi Inps e Inail ed Enasarco ".

Partite Iva schiacciate dalla pressione fiscale

Il fisco non fa sconti a nessuno ma, numeri alla mano, sta letteralmente strangolando gli autonomi. Secondo altre stime di Federcontribuenti, chi è in possesso di una partita Iva ogni anno subisce 100 controlli da 15 diversi Enti. Se la matematica non è un’opinione, significa che questi lavoratori ricevono un controllo ogni 3 giorni. Come se non bastasse, il 25% dei controlli citati si tramuta in un verbale.

La denuncia di Federcontribuenti raggiunge quindi l’apice: “ Prima paghi e poi contesti e se non paghi arriverà una bella cartella esattoriale. Il 90% delle Partite Iva viene oppresso da fidi bancari con tassi altissimi e per garanzia devi dare tutto quel che possiedi perché una Partita Iva si deve sempre maltrattare tanto non esiste sindacato di categoria, nessuno che li tuteli ".