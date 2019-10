Flat tax abolita per i redditi da 65 a 100 mila euro annui

Niente flat tax per le persone fisiche che abbiano un reddito compreso tra i 65 mila e i 100 mila euro annui.

Le testuali parole che si possono leggere nel Documento Programmatico di Bilancio inviato all'Unione Europea parlano chiarissimo, e sottolineano come il sistema fiscale non progressivo basato su una aliquota fissa venga “ abrogato per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65 mila euro e 100 mila euro ”.

La giustificazione data a un simile provvedimento è inerente alla lotta contro l'evasione fiscale portata avanti dall'attuale governo giallorosso. E così, per limitare possibili abusi, la flat tax viene cancellata per una parte non trascurabile di soggetti.

Cambiano i parametri del regime dei minimi

Vengono inoltre rivisiti i parametri del regime dei minimi, “ con con limiti di spese personale 20.000 euro, limite beni strumentali 20.000 euro, regime analitico determinazione reddito, regime premiale fatturazione elettronica, esclusione se il reddito è superiore a 30 mila euro ”.