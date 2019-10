Fornero: "Quota 100? Un errore ma non va abolita del tutto"

Il meccanismo di pensionamento anticipato soprannominato quota 100 è stato un errore ma, a differenza di quanto sta pensando l'attuale governo, sarebbe sbagliato smantellarlo del tutto.

Parola di Elsa Fornero, che in una lunga intervista al quotidiano Italia Oggi, tra i numerosi temi toccati, ha sì criticato la riforma fortemente voluta da Matteo Salvini, ma ha anche sottolineato come, giunti a questo punto, non possa essere cancellata in toto.

“ Quella di quota 100 non è una riforma delle pensioni – ha spiegato l'ex ministro del Lavoro del governo Monti, in carica dal novembre 2011 all’aprile 2013 – è solo una piccola controriforma a fini elettorali con cui per tre anni si prevedono eccezioni rispetto alla riforma del 2011. La corsa a usufruirne non c’è stata perché le persone sono più sagge dei ministri e dopo che hanno fatto i calcoli hanno capito che non gli conveniva ”.

Ma la Fornero ha anche aggiunto che sì, “ quota 100 è stato un grosso errore che ha drenato importanti risorse ”, creando danni futuri ai più giovani e via dicendo, ma nonostante questo la professoressa ritiene che “ sarebbe sbagliato da un punto di vista sociale smantellarla del tutto ”.

Dalla lotta all'evasione fiscale a Beppe Grillo

La professoressa non ha mancato di tirare le orecchie all'attuale governo in materia di lotta all’evasione fiscale, affermando che i condoni, gli stessi che “ adesso vengono spacciati per pace fiscale ”, sono l'esatto contrario di una “ seria politica fiscale antievasione ”. In poche parole, sostiene la Fornero, è inutile parlare di carcere e manette se poi si fanno condoni.

Dure le parole usate dall'ex ministro nei confronti di Beppe Grillo, con il leader del Movimento 5 Stelle accusato di averle lanciato accuse infiammanti mentre il governo Monti stava facendo “ un servizio al Paese ”. “ Per lui – ha chiosato la Fornero – non ho alcuna stima ”.