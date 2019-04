I pioneri di quota 100. Arrivano i primi assegni

Col primo di aprile scatta la prima finestra per l'uscita con Quota 100. Infatti oggi lasciano il lavoro i primi quotisti. I primi pioneri del nuovo sistema previdenziale ammontano a 26.831 beneficiari. Come riporta ilSole 24 Ore, gli importi erogati a partire da oggi oscillano tra i mille e i 1500 euro lordi per il 45 per cento e tra i 1500 euro lordi e i 3mila lordi per il 34 per cento. L'istituto di previdenza sociale ha anche accolto altre 34mila richieste.

E così, salvo intoppi nelle procedure amministrative, già nei prossimi giorni potrebbero essere erogati altri du blocchi di prestazioni previdenziali tra il 20 e il 29 di aprile. L'Inps viaggia a regime e con Quota 100 sono previste altre 50mila pensioni tra i mesi di aprile e maggio. Quella di oggi è la prima finestra che riguarda i dipendenti privati. Quella per i dipendeti pubblici è prevista per l'1 agosto. A settembre invece ci sarà il pensioanmento dei quotisti del comparto scuola. Sempre secondo quanto riportato dal Sole di fatto a lasciare il lavoro in questa prima tornata per l'89,3 per cento sono lavoratori. Le lavoratrici invece sono solo il 10,7 per cento. Dal punto di vista geografico la Lombardia è in testa per le uscite con 3.844 lavoratori che hanno lasciato il mondo professionale. Al secondo posto c'è il Lazio con 2.566 lavoratori. Oltre duemila pensionamenti anche in Sicilia, mentre sono circa 1700 quelli di Campania e Puglia. Insomma Quota 100 è partita. Adesso, solo nei prossimi mesi, i quotisti potranno controllare in modo più accurato l'importo del rateo per capire quanto si perde rispetto alla Fornero.