Ilva, il dietrofront di Renzi: pronto l'emendamento per reintrodurre scudo penale

Tutti con il fiato sospeso in attesa di capire quale sarà la decisione finale di ArcelorMittal, e quindi il futuro dell'ex Ilva di Taranto.

Proprio dallo stabilimento tarantino arrivano importanti novità sulla vicenda che rischia di danneggiare il governo giallorosso. L'ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, ha avuto un incontro con i sindacati durante il quale ha confermato la posizione dell'azienda, ovvero il recesso dal contratto per l'acquisizione della fabbrica.

La conferma arriva dagli stessi sindacati. Il segretario della Uilm, Tonino Talò, ha detto, riferendosi alla multinazionale, che “ domani mattina aprono la procedura di cessione del ramo di azienda ” ma che “ fino all'ultimo minuto continueranno regolarmente a pagare gli stipendi ai lavoratori ” e “ a tenere in marcia l'impianto ”. Per il segretario generale della Fiom Cgil Puglia, Giuseppe Romano, “ i politici devono dire qual è la linea del governo ”, mentre Biagio Prisciano della Fim Cisl sarà fondamentale “ l'incontro con il premier Conte, in programma domani ”.

Domani sarà quindi una giornata chiave, dal momento che è prevista una riunione potenzialmente decisiva tra i vertici dell'azienda e il governo. Stando a quanto riportato dai sindacati, le sensazioni sono positive ma non vi sono certezze di alcun tipo.

L'emendamento di Renzi

Intanto c'è chi, come Matteo Renzi, è pronto a intervenire in Parlamento. L'ex premier aveva promesso un emendamento di Italia Viva per ripristinarle lo scudo legale. Detto, fatto: il nuovo emendamento annunciato dal senatore toscano dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l'acciaieria, è pronto. Secondo quanto riportato da Public Policy, la proposta di modifica prevede il ritorno dell'immunità penale per i vertici dell'azienda, cancellata durante l'esame in Parlamento del decreto Salva Imprese. Il testo consultato fissa la data del 3 novembre 2019 per far scattare nuovamente il citato scudo, che resterà attivo fino al completamento del piano ambientale, il quale dovrebbe contribuire a mettere lo stabilimento in regola rispetto alle norme sull'inquinamento. L'emendamento sarà presentato al decreto Fisco.