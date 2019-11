Ispezione Noe a Taranto: nel mirino gli impianti dello stabilimento ex Ilva

È in corso da questa mattina un'ispezione del Nucleo operativo ecologico (Noe), all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto dell'ex Ilva. I carabinieri di Lecce stanno facendo controlli e bonifiche, per accertare la sicurezza all'interno dell'impianto di ArcelorMittal.

Bonifiche e controlli all'ex Ilva

L'arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico sarebbe legato alla denuncia presentata alla procura di Taranto da parte dei commissari straordinari. I militari starebbero facendo diverse verifiche su bonifiche, manutenzioni e norme di sicurezza all'interno della fabbrica. In particolare, nel mirino dei carabinieri, sarebbe finita l'area "a caldo", secondo quanto sostiene il Tempo, per verificare se ci sia stato un impoverimento delle risorse e per controllare che siano state rispettate le norme di sicurezza dei lavoratori e le manutenzioni. Un'operazione che arriva nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura di Taranto, che ha accusato l'azienda di distruzione di materie prime con danno all'economia nazionale e chiede la chiusura dell'altoforno numero 2, se non dovesse essere risanato.

Sull'ex Ilva indagano Milano e Taranto

Ma Taranto non è l'unica procura ad indagare sulla situazione dell'azienda. Anche i giudici di Milano, infatti, hanno ordinato perquisizioni e accertamenti sui documenti di ArcelorMittal. Le richieste, però, sono esattamente opposte, come faceva notare ilGiornale. Il tribunale civile di Milano, infatti, il 27 novembre si pronuncerà sul ricorso dei commissari straordinari, che chiedono di non spegnere gli impianti. Nel frattempo, però, le toghe di Taranto si pronunceranno su una richiesta opposta: chiudere l'altiforno 2, per mancata sicurezza.

L'incontro di Conte coi vertici Mittal