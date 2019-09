Iva, sfuggiti al fisco 33 miliardi di euro

In Italia mancano all'appello 33,6 miliardi di euro di Iva.

Secondo il documento della Commissione Ue "Study and reports on the Vat gap in the EU-28 member states: 2019 final report", l'Italia è al primo posto in Europa per mancate entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Mentre complessivamente, nell'Ue, il buco vale complessivamente 137 miliardi di euro, l'Italia ne copre il 25% , anche se si sono registrati leggeri miglioramenti rispetto al 2016 dove il 'malloppo nascosto' valeva 37 miliardi.

I dati sono relativi alla cosiddetta Vat tax-gap, cioè la differenza tra il gettito atteso e l’importo che effettivamente arriva nelle casse dello Stato. Il Vat tax-gap è diminuito in 25 Stati membri (tra cui l'Italia) mentre è aumentato in tre (Malta, Polonia, e Cipro) ma, in valori assoluti, nelle grandi economie i mancati introiti hanno peso economico di grando lungo maggiore; dopo l'Italia, al primo posto della classifica con 33,6 miliardi di euro mancanti, seguono la Germania (25 miliardi) e il Regno Unito (19 miliardi).

Nel frattempo continuano le proposte di riforma con la Commissione che l'anno scorso aveva proposto un pacchetto contenente: il sistema di tassazione nelloStato membro di destinazione nelle cessioni dentro l’Ue; il portale online "one stop shop"; l'introduzione della figura del soggetto passivo "certificato".