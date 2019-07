L'avvertimento di Oettinger: "Procedura d'infrazione già questa settimana se l'Italia deluderà le aspettative"

Se l'Italia non dovesse avviare significative misure di austerità, già questa settimana, la Commissione europea potrebbe avviare la procedura di infrazione. L'ammonimento è arrivato da Guenter Oettinger, commissario europeo al Bilancio ed esponente della Cdu tedesca che, intervistato dal quotidiano tedesco Rheinishe Post, ha avvertito il Paese: " Bisogna vedere se, in questi giorni, gli italiani soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione ". La decisione, prevista per domani, non arriverà in queste ore. Secondo quanto riportato da Repubblica, il collegio dei commissari europei, inizialmente previsto per martedì a Strasburgo e che avrebbe dovuto discutere del possibile avvio della procedura d'infrazione contro l'Italia, è saltato. Il rinvio si è reso necessario dopo la convocazione di un nuovo vertice europe sulle nomine domani alle 11.

"Il governo pensi tre volte a deludere Ue"

Oettinger, in materia di conti pubblici, ha poi voluto aggiungereo: " Il governo italiano deve pensarci tre volte prima di deludere le aspettative dell'Unione europea ". " Nel lungo periodo ", ha continuato il commissario, " un conflitto sempre più teso con l'Ue potrebbe scuotere la fiducia degli investitori " nei confronti dell'Italia. Le parole del commissario europeo sono arrivate a poche ore dal Consiglio dei ministri, in programma per il tardo pomeriggio. In questa sede il Tesoro discuterà, come ogni anno, dell'assestamento di Bilancio.

"Comprendo Carola, donna piena di coraggio"

Ma in queste ore, Oettinger, intervistato dall'emittente pubblica Zdf, è intervenuto anche sul caso Sea Watch e ha voluto elogiare l'iniziativa di Carola Rackete, la giovane capitana della nave: "Non mi importa delle valutazioni di Matteo Salvini. Come cittadino d'Europa, ho piena comprensione per questa donna che, secondo me ha agito con coraggio. E io ho fiducia nella giustizia italiana". E ha concluso: "Non si tratta di un incidente isolato, bisogna trovare una soluzione in Europa almeno per quanto riguarda i rifugiati".