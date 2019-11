L'Inps aumenta il prelievo su parroci e missionari

Il costo dei contributi previdenziali Inps, cioè di quei versamenti effettuati dai lavoratori per beneficiare in futuro di un trattamento pensionistico, è aumentato anche per parroci e missionari.

Come fa notare il quotidiano Libero, l'Inps ha rideterminato l'entità dei contributi a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica (Fondo Clero) per quanto riguarda i versamenti obbligatori riferiti al 2018. E lo ha fatto mercoledì scorso, applicando il decreto interministeriale del 7 agosto 2019.

Il contributo, pari a 1.741,08 euro annui, di cui 290,18 bimestrali e 145,09 mensili, dovrebbe essere confermato anche per il 2019 e per i prossimi due anni, almeno fino a quando non sarà emanato un nuovo decreto che ne aumenterà l'importo. L'Inps ha avvisato parroci e missionari con una circolare che li mette in guardia sul rischio al quale potrebbero andare incontro nel caso in cui non effettueranno i pagamento entro il 31 marzo 2020: l'aggravio degli interessi.

Cosa cambia per parroci, sacerdoti e missionari

Numeri alla mano, in Italia esercitano 31 mila tra sacerdoti e parroci, di cui 17.700 sono iscritti alla gestione "Clero" dell'Inps. I "sacerdoti e ministri del clero" in pensione sono 12.165, e la parte degli iscritti di altre confessioni è residuale. Insomma, la gestione ha più lavoratori attivi che pensionati, anche perché il traguardo della pensione è spesso raggiunto oltre i 70 anni. Dal momento che il problema più grande è lo sbilanciamento tra le entrate e le uscite, l'Inps ha pensato di aumentare il prelievo sui parroci. Di quanto? 19 euro all'anno, cioè 3,17 trimestrale e 1,58 euro al mese. Questo dovrebbe bastare per coprire il disavanzo e rimettere in ordine i conti ballerini della gestione.