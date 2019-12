Manovra, altro ritocco alla plastic tax: ecco cosa cambia

Ennesima modifica per quanto riguarda la plastic tax. Dopo il subemendamento depositato dal governo per lo slittamento a luglio della nuova imposta e il successivo abbassamento da 1 euro a 50 centesimi al chilo, l'esecutivo giallorosso ha in mente un ulteriore piano: stando a quanto riferito da alcune fonti di maggioranza, questa sera in commissione Bilancio al Senato potrebbe essere depositato un nuovo mini-maxi emendamento alla manovra. All'interno dovrebbe esserci un ritocco della tassa sulla plastica, che dovrebbe scendere ulteriormente da 50 centesimi a 45 centesimi al chilo; inoltre dovrebbe saltare l'esclusione del tetrapak, che entrerebbe così nella platea dei prodotti interessati. Già nei giorni scorsi erano scattati diversi dubbi: lo slittamento al 1 luglio del prossimo anno della plastic tax avrebbe comportato una riduzione di 156,3 milioni di euro di incasso previsto. E adesso il governo dove troverà le risorse a cui sta rinunciando per i primi mesi dell'anno? Intanto Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, ha voluto precisare: " Il Ministero di riferimento è Economia e Finanza. Noi diamo una valutazione tecnica. Ad esempio: non ha molto senso colpire ciò che è compostabile, degradabile, riciclabile. Poi la decisione finale non può essere nostra ".

Polemiche

Sulla misura però resta l'allarme. In una nota firmata da Federazione Gomma Plastica, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec è stato precisato che " le notizie sulle nuove misure da applicare agli imballaggi, i cosiddetti Macsi in materie plastiche, non sono affatto rassicuranti ". Nonostante la prima riduzione, permane molta preoccupazione: " Una somma comunque esorbitante se si considera che le più comuni materie plastiche ne costano 0,80 ". A rimanere invarato è anche l'impianto fiscale: " Un’imposta di consumo, di complicata gestione, gravata da un sistema sanzionatorio rischiosissimo (fino a 10 volte l’imposta non versata) e incontrollabile per eventuali esenzioni (mancano i più elementari criteri di verifica) ". Perciò hanno avvertito di tenere la guardia alta: " L'allarme tra le 3mila imprese del settore e i loro 50mila lavoratori rimane altissimo ".