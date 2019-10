Manovra, arriva la lotteria per i pagamenti con carta

Continuano a emergere ulteriori dettagli relativi alla prossima manovra: stando a quanto appreso dalle ultime indiscrezioni, nell'ultima bozza del decreto fiscale - che approderà all'esame del Consiglio dei ministri in programma questa sera alle ore 21.00 - si certifica l'arrivo del premio speciale per chi paga con la carta di credito. Per questa lotteria vengono stanziati 70 milioni di euro.

Come funziona

L'articolo 20 del dl Fisco sottolinea l'intento da parte del governo di " incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici " al fine di " ridurre le operazioni commerciali effettuate esclusivamente da consumatori finali al di fuori di attività d'impresa, arte o professioni non certificate fiscalmente " ma anche per cercare di " aumentare la compliance dichiarativa degli operatori economici nelle transazioni con i consumatori finali ".