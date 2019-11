Manovra, l'Ue "grazia" Conte. Poi avverte: "Rischi su deficit"

" Otto paesi tra cui l'Italia sono a rischio di non conformità con il patto di stabilità e crescita" . L'allarme arriva dalla Commissione europea. Nessuno stop, per il momento e l'Europa dà il via libera alla Legge di Bilancio.

Non mancano però gli avvertimenti. Il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato: "Le misure sono necessarie per tutti i Paesi a rischio non conformità, ma per quanto riguarda i tempi rivaluteremo la situazione in corso d'anno, il momento successivo di valutazione dei bilanci è la primavera ventura. Non chiediamo misure immediate" .

Secondo la Commissione, il bilancio per il 2020, presentato all'Unione europea dal governo italiano, rischia di essere " non conforme " ai requisiti stabili nel patto di stabilità e crescita. È questo il risultato della valutazione del documento programmatico di bilancio, inviato dall'Italia a Bruxelles. " Tali rischi- specifica l'Ue- si riferiscono sia alla insufficiente riduzione dell'elevato livello del debito pubblico, sia alla prevista deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso il rispettivo obiettivo di bilancio a medio termine" . A preoccupare l'Europa è soptattutto l'elevato debito pubblico che rischia di non rispettare la riduzione concordata.

Le criticità sottolineate dalla Commissione, però, non riguardano solo il nostro Paese. Altri sette Stati membri sono stati avvisati: si tratta di Belgio, Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia, per i quali "ci si aspetta che non rispettino la regola del debito ". Inoltre, il vice presidente ha sottolineato che tali Paesi " non hanno usato a sufficienza le condizioni economiche favorevoli per mettere in ordine i loro conti pubblici. Nel 2020 pianificano o nessun significativo aggiustamento o addirittura un'espansione. Questo preoccupa perché i debiti molto alti limitano la capacità di rispondere agli shock economici e alle pressioni del mercato ".

In ogni caso, specifica la Commissione, nessun documento programmatico di bilancio per il 2020, presentato dai vari Paesi della zona euro, sembra mostrare una non conformità grave rispetto ai requisiti del patto di stabilità.