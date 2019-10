Manovra, Pd attacca: "Di Maio? È un furbetto che difende i furbetti"

" La Commissione Ue chiede chiarimenti che il Governo si appresta a dare entro domani ". Lo hanno dichiarato fonti del Mef in risposta alla missiva inviata da Bruxelles. E mentre dal governo assicurano che si tratta di " una normale interlocuzione con l'Ue ", la manovra continua a creare malumori.

Le prime modifiche sono già state fatte, ma l'accordo raggiunto tra Pd, M5S, LeU e Italia Viva è ancora fragile. Come spiega Libero, i "vincitori" sembrano i grillini che incassano il carcere per i grandi evasori da inserire nel Decreto Fisco e lo stop su contanti e Pos.

Mentre Luigi Di Maio esulta (" Il Movimento 5 stelle non molla mai. Colpiamo i pesci grossi ", ha scritto sul Blog), dagli alleati del Pd arrivano nuove frecciatine. "' A mossa di Giggino - ha scritto su Facebook il governatore della Toscana, Enrico Rossi -. Un furbetto a difendere i furbetti. Di Maio ottiene di far slittare di 6 mesi la riduzione del contante e la multa per chi non ha il pos, il dispositivo elettronico per pagare con la carta di credito. Giusto invece ridurre o eliminare le commissioni bancarie, ma poteva essere fatto subito. Di Maio si appende sul petto qualche medaglietta verso il popolo dei furbetti dell'evasione ".