Manovra, per Quota 100 spunta un altro maxi taglio

Il testo della Manovra è stato definito in quasi ogni suo dettaglio. E tra le righe del provvedimento spuntano diverse novità, rispetto alle possibilità ventilate nei giorni scorsi. E tra queste, c'è il ridimensionamento di alcune misure precedenti. Nel mirino, anche i prepensionamenti di 'Quota 100'.

La Manovra prevederebbe, infatti, secondo quanto riporta il Messaggero, un ulteriore taglio delle risorse, che erano state destinate ai prepensionamenti di 'Quota 100', permettendo a chi avesse almeno 62 anni di età e 38 di contributi di lasciare il lavoro. Ma ora, la Legge di bilancio prevede un taglio delle risorse di 300 milioni di euro nel 2020 e di 900 milioni nel 2021. Un ridimensionamento che va ad aggiungersi a quella già prevista della Nota di aggiornamento del Def.

Tra le novità, spunta anche lo sblocco dell'evasometro. Il Fisco sarà cioè autorizzato ad usare i dati dei conti conterrenti degli utenti, per verificare gli spostamenti di denaro e individuare eventuali evasori. Fino ad oggi era stato messo in primo piano il problema della privacy e del segreto bancario. Un ostacolo superato grazie a un algoritmo che assegna ad ogni utente uno pseudonimo, così che i funzionari non sappiano chi si nasconde dietro quel nome. Ma se quel nome dovesse finire nella lista di un sospetto evasore, il Fisco potrà chiedere alla magistratura di far rivelare il vero nome del proprietario del conto.