Manovra, salta l'Iva ridotta per gli assorbenti: bocciati 300 emendamenti

La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili circa 300 emendamenti - dei circa 1000 presentati - alla manovra. La stima da parte di Carla Ruocco, presidente della commissione, è che alla fine quelli che avranno passato il vaglio dell'ammissibilità saranno tra i 600 e i 700. Nella giornata di lunedì dovrebbero iniziare le votazioni. Tra i più importanti a saltare è stata quella a prima firma Laura Boldrini, e sottoscritta da 32 parlamentari di maggioranza e opposizione, relativa all'estensione dell'imposta sul valore aggiunto agevolata ai prodotti sanitari e igienici femminili. Un "no" è arrivato anche a quelli presentati da Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l'ex Ilva, che chiedevano l'esonero " da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva ". La motivazione sarebbe l'estraneità di materia.

Gli emendamenti bocciati

Respinto anche quello del Movimento 5 Stelle che avrebbe previsto la sospensione per tutto il 2020 del pagamento del canone di affitto da parte degli stabilimenti balneari. Tuttavia non è da escludere che, dopo i ricorsi da parte delle varie forze politiche, alcuni emendamenti bocciati possano essere riammessi. Non è passato nemmeno il bonus per i motociclisti che acquistano l'airbag, grazie al quale sarebbe stata possibile una detrazione dal 26% al 50% per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli. Stoppato anche l'emendamento sulla soluzione temporanea dopo l'addio di Raffaele Cantone all'Autorità anticorruzione che recita: " L'esercizio di tutte le funzioni è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età ". Giudicato inammissibile anche l'emendamento che chiedeva un'indennità minima di funzione per sindaci e presidenti di provincia.