Marchionne: Fca fornirà migliaia di Chrysler a Google per il lancio dei taxi senza austista

Gli scienziati ci stanno lavorando da anni, ormai siamo a buon punto per lì'auto senza guidatore, anche se qualche incidente ogni tanto si verifica. Del resto siamo in piena fase di test, quindi meglio ora che dopo, se serve a meglio mettere punto il sistema di guida automatica. Una vera e propria rivoluzione. Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, fa sapere che la sua azienda fornirà migliaia di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, al fine di supportare il lancio del primo servizio al mondo di taxi senza conducente. La consegna è prevista dalla fine del 2018.

Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso, dato che nel 2016 Waymo aveva ricevuto 100 Crysler Pacifica Hybrid e altre 500 lo scorso anno. "La nostra partnership con Waymo continua a crescere e rafforzarsi. Questo rappresenta l'ultimo segno del nostro impegno in questa tecnologia", afferma Marchionne.

"Per muoversi in modo rapido e efficiente in autonomia, è essenziale collaborare con leader tecnologici che condividono la stessa mentalità", prosegue il manager italiano. Waymo è pronta per aprire al pubblico il suo servizio di guida autonoma a partire da Phoenix, dove il lancio avverrà quest'anno. I minivan Pacifica Hybrid aggiuntivi verranno impiegati per supportare Waymo mentre espande il suo servizio in più città degli Stati Uniti.

Waymo ha testato ufficialmente la tecnologia in 25 città degli Stati Uniti, tra cui Atlanta, San Francisco, Metro Detroit, Phoenix e Kirkland, Washington. "Con la prima flotta di auto completamente autonome in strada, ci stiamo spostando dalla fase di ricerca e sviluppo a quella operativa", commenta John Krafcik, ceo di Waymo. "I minivan Pacifica Ibrid offrono interni versatili e una corsa confortevole. Gli ulteriori veicoli" ordinati "ci consentiranno di crescere", continua Krafcik.