Maserati, Manley rafforza il vertice

Pierluigi Bonora

Rivoluzione in Maserati, ma anche nell'area tecnica di Fca. Al Tridente, nel ruolo di direttore operativo, arriva Davide Grasso, ex ad di Converse, marchio del colosso Nike. Allo stesso tempo, Harald Wester, attuale responsabile di Maserati, ne assume la presidenza esecutiva, ma vede anche ampliare - per decisione dell'ad di Fca, Mike Manley - il suo raggio d'azione all'interno del gruppo. Diventa, infatti, capo di tutte le attività di sviluppo e ingegnerizzazione del prodotto, compresa l'espansione dell'offerta di motorizzazioni a combustione interna e ibride/elettriche.

Il rafforzamento della leadership modenese avviene in un momento di svolta per Maserati: da una parte, le vendite hanno segnato, nel primo semestre dell'anno, un calo del 20% per riprendersi invece il mese scorso (+8,6%); dall'altra, ci vuole un impulso nel lancio dei nuovi prodotti. Levante e Ghibli sono i modelli più richiesti, in attesa delle prossime 5 novità a partire dal 2020. Si parte con la nuova sportiva e, a seguire, ci saranno un'evoluzione di Levante e un Suv compatto, il tutto seguendo la strategia di marchio sportivo di lusso all'interno di Fca. Si avvicina anche la disponibilità di motori elettrificati.

«Con l'arrivo di Grasso - spiega Manley - continuiamo a rafforzare il nostro team di leadership con talenti consolidati a livello mondiale. Davide mette la sua grande competenza a livello di gestione dei brand al servizio di uno tra i marchi più leggendari dell'automotive. Grasso e Harald Wester porteranno avanti il processo di rinnovamento di Maserati a livello globale. E Davide sarà anche un importante punto di riferimento per il Gec in materia di brand su tutto il portafoglio».