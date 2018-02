Melegatti, il miracolo di Pasqua: verrà acquisita da Haubrandt

Per la Melegatti e i suoi lavoratori, è la luce in fondo al tunnel. E questa, finalmente, è forse la volta buona. Il marchio veronese dei panettoni e delle colombe verrà presto acquisito dall'azienda trevigiana Hausbrandt, che ha già assunto la procura generale per finanziaria la campagna vendite straordinaria per Pasqua.

Un soccorso insperato che viene in soccorso dei tanti lavoratori che temevano di essere nuovamente cassintegrati dopo mesi e mesi di tribolazione. “Il Gruppo Hausbrandt Trieste 1892 Spa acquisisce la procura generale per la campagna pasquale di Melegatti - si legge in una nota - e la produzione delle colombe, scongiurando così la chiusura dell’azienda e salvaguardando la storia e la tradizione dello storico marchio veronese”.

L'esplicito obiettivo di questa operazione è rilevare l'azienda veronese per risanarla e creare un "grande gruppo “Made in Veneto” per proporre al consumatore di oggi e soprattutto di domani una selezione di prodotti e abbinamenti, mixando le potenzialità di entrambe le realtà”.

L'obiettivo - si legge inoltre nella nota della Hausbrandt - è quello di "far ripartire la produzione in tempi brevissimi".