Michele Serra vuole la patrimoniale: "Mi sembra giusta e utile"

Michele Serra si schiera a favore della patrimoniale. E lo fa rispondendo a un lettore di Repubblica. Dopo la polemica sull'educazione che "dipende dal ceto", ora l'editorialista si schiera a favore della tassa sui patrimoni.

Fabio Conte, nella lettera inviata al quotidiano romano, cita l'Ocse e la distanza "tra ricchi e poveri nei Paesi occidentali" che "è sensibilmente aumentata". E quale soluzione propone l'Ocse, fa notare il lettore? La patrimoniale, " il cavallo di battaglia di tutte le sinistre del mondo, la bandiera a cui si era aggrappato Bertinotti prima di sprofondare insieme alla prima Repubblica" . Insomma: nulla di nuovo sotto al sole.

Come (forse) c'era da attendersi, Michele Serra è subito andato dietro al buon Conte e alle sue idee su come risolvere la questione delle disuguaglianze. " La destra - scrive l'autore dell'Amaca - in economia, è convinta che la ricchezza individuale non vada arginata in alcun modo, perché produce, per contagio, anche ricchezza sociale. Si chiama - grosso modo - liberismo ". Dall'altra parte invece c'è la sinistra, che " crede che la ricchezza individuale, senza un calmiere che la regoli, produca squilibrio sociale e iniquità, e si ingegna di innescare, soprattutto attraverso la leva fiscale, processi di redistribuzione. Si chiama - grosso modo - socialdemocrazia ".