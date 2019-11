Mise, sindacati all’attacco: "Riorganizzazione di Di Maio ha creato enormi problemi"

Un'altra grama per il capo politico del M5s Luigi Di Maio. C’è, infatti, altissima tensione e forte malcontento al Mise, il ministero dello sviluppo economico.

Numerosi dipendenti hanno sottolineato la cattiva gestione dell'ex titolare del dicastero, e attuale ministro degli Esteri, Di Maio. Il ministero, il cui ruolo è quello di risolvere le crisi aziendali, tra cui le emergenze legate all’Ilva e ad Alitalia, in queste difficile settimane sta dimostrando un'inefficienza ed un immobilismo senza precedenti come sottolineato in un comunicato dei sindacati confederali e degli autonomi Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Confintesa Fp, Confsal Unsa e Dirstat. Nel testo si legge che la "riorganizzazione del ministero" , portata avanti dall’ex titolare del dicastero, ha prodotto solo " improntitudine " e rallentamenti.

Tutto ciò rischia di compromettere l'utilizzo delle risorse di bilancio del dicastero. Nel documento si fa riferimento, in particolare, alla "insensata rotazione dei direttori generali" , tra cui Salvatore Barca, amico personale di Di Maio e suo concittadino di Pomigliano d'Arco, che viene definito nel comunicato un "potente pervasivo" per i suoi metodi arroganti su 187 dipendenti, che a lui fanno capo. Barca, prima che al Mise sbarcasse il suo concittadino, era un dirigente di prima fascia promosso improvvisamente a segretario generale.

Nel mirino anche la riorganizzazione del dicastero che avrebbe dovuto essere, secondo l’ex ministro, il primo passo di “una rivoluzione in tutta la pubblica amministrazione” . Il risultato è stato, invece, la sostanziale paralisi del Mise,dove sono aumentati il personale e le procedure burocratiche.

i sindacati, riuniti ieri in assemblea con i lavoratori, hanno scritto al ministro Patuanelli ritenendo "non più rinviabile un incontro chiarificatore, indispensabile al fine di rassicurare tutto il personale del dicastero, sugli obiettivi e sul futuro dello stesso".

Secondo il Corriere della Sera, un esempio piuttosto illuminate sulla vicenda sarebbe quello legato alle missioni a Bruxelles che non avvengono più perché non è stato risolto “il problema delle spese da rimborsare all’agenzia di viaggio Cisalpina”. Una gestione dissennata quella che ha ereditato Stefano Patuanelli che, a sua volta, appare troppo debole per guidare un deciso cambio di passo.

E così, il nuovo ministro oltre a non riuscire a trovare qualche spiraglio nelle complesse crisi aziendali non è in grado neanche nella convocazione di tavoli dell’automotive che aveva annunciato ormai un mese fa. La situazione sembra creare qualche imbarazzo ai 5Stelle e allo stesso entourage di Patuanelli. Meno agli alleati di governo dem che sulla vicenda non sono ancora intervenuti.