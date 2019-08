La Bce prepara il bazooka "Pronto per settembre"

" È importante presentare un pacchetto politico significativo e di grande impatto a settembre ". Ad annunciarlo dai suoi uffici a Helsinki è Olli Rehn, governatore della Banca centrale di Finlandia, citato dal Wall Street Journal.

L'economista ha spiegato che il rallentamento dell'economia globale costringerà la Banca centrale Europea, guidata da Mario Draghi, ad una nuova fase di acquisto di obbligazioni ed al taglio dei tassi di interessi di base. In questa congiuntura economica " è importante presentare un pacchetto politico significativo e di grande impatto a settembre ", ha dichiarato Olli Rehn che ha precisato che l'EuroTower (dove è componente del consiglio dei governatori) metterà in campo stimoli " oltre le attese degli investitori ".

I mercati hanno recepito positivamente queste parole che hanno spinto in su gli indicatori delle borse europee che avevano chiuso in negativo la seduta di mercoledì. Le nuove misure di Quantitative Easing (il cosiddetto "bazooka") e il taglio dei tassi di interesse potrebbero essere le ultime adottate dal Mario Draghi alla guida dell'istituto con sede a Francoforte che proprio in questo modo aveva inziato il suo mandato nel 2011.

Nel frattempo anche Jerome Powell, presidente della Fed statunitense, si prepara ad in taglio di un quarto di punto egli interessi, dopo i segnali di recessione della scorsa settimana che hanno spaventato l'economia americana, e accontentado, così, le pressioni provenienti dalla Casa Bianca e da Donald Trump.