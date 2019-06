Pil, pure Bankitalia taglia le prospettive di crescita: appena +0,3% nel 2019

Dopo l'Istat, ora anche Bankitalia taglia le stime di crescita dell'economia italiana. Già, infatti, secondo l'outlook della Banca d'Italia, il Pil nel triennio 2019-2021 aumenterà meno del previsto. La prospettiva, infatti, è di un risicato +0,3% nel 2019, di un +0,7% nel 2020 e di un 0,9% nel 2021

L'istituto, peraltro, si riserva un'ulteriore correzione (probabilmente una limatura, per difetto...), nel bollettino economico che sarà diffuso a luglio, per tenere conto "della revisione al ribasso dell’Istat per il primo trimestre" . La revisione rispetto a gennaio riflette "a maggior debolezza della domanda estera osservata negli ultimi mesi e il protrarsi di condizioni di elevata incertezza nei sondaggi presso le imprese" .

Secondo la Banca d'Italia, "l'economia italiana tornerebbe a crescere a ritmi moderati nella seconda parte dell'anno in corso", dopo la frenata registrata nel primo trimestre. Alla crescita del Pil, osservano gli economisti di via Nazionale "contribuirebbero prevalentemente i consumi delle famiglie, che beneficerebbero delle misure di politica di bilancio a sostegno del reddito disponibile, e le esportazioni, che crescerebbero in linea con la domanda estera. La dinamica degli investimenti privati risulterebbe invece debole, frenata dall'incertezza sulle prospettive della domanda e da un graduale aumento dei costi di finanziamento. In particolare, l'accumulazione di capitale produttivo si contrarrebbe nel biennio 2019-2020 e sarebbe pressoché stagnante nel 2021 ".