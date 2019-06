Renault dice no: niente fusione con Fca

"Questo matrimonio non s'ha da fare": e così, salta la fusione tra il gruppo Fca e quello francese di Renault. In un comunicato diffuso nella notte dalla Fiat Chrysler Automobiles, l'azienda italiana ha annunciato di avder ritirato la proposta di matrimonio con il gruppo automobilistico francese perché Oltralpe "mancano le condizioni politiche". Un annuncio " con effetto immediato " che ha visto il ritiro di un'offerta da 33 miliardi di euro e di un progetto che averebbe creato un fondamentale polo dell'auto di matrice europea o, in via più generale, euro-americana.

Le indiscrezioni fanno trapelare oltre che la furia del cda del Lingotto anche di un vero e proprio stallo da parte francese. La Renault ha fatto saltare il banco e sembra che a dettare la linea sia stato proprio uno dei suoi principali azionisti: il governo francese. Sarebbero stati Parigi e un rappresentante sindacale a far saltare le trattative mentre da parte di Nissan solo un'astensione. Ed è del tutto evidente che l'idea politica abbia prevalso anche sul fattore economico, dal momento che uno Stato che detiene il 15% di un'azienda non può non incanalare le decisioni basandosi su una strategia meno imprenditoriale ma più eminente di matrice statale. E quella frase del comunicato di Fca, cioè dell'assenza delle " condizioni politiche " per dare l'ok alla fusione, indica inevitabilmente che il problema non possa essere solo una questione di mercato dell'automobile.

Fca ha detto che continua " ad essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ricevuto ampio apprezzamento sin dal momento in cui è stata formulata e la cui struttura e condizioni erano attentamente bilanciati al fine di assicurare sostanziali benefici a tutte le parti ". Ma è chiaro che al netto della volontà di Torino, ci sia qualcosa di diverso. E sotto questo profilo, pesano le parole del ministro dell'Economia Bruno Le Maire, che aveva già avvertito nelle scorse ore che questa fusione non si sarebbe svolta " a qualsiasi condizione ".

E queste condizioni, Parigi, le aveva dettate. Per dare il suo ok alla fusione di Fca e Renault, il governo francese aveva preteso la sede "operativa" Fca-Renault in Francia, molte garanzie sui siti industriali di riferimento, sull'occupazione in territorio francese e ha anche chiesto che un rappresentante del governo francese si sedesse nel nuovo consiglio di amministrazione con John Elkann presidente e l'amministratore delegato francese, con ilnome prescelto che sarebbe stato quello del Ceo di Renault, Jean-Dominique Senard. Infine, nel nuovo consorzio si sarebbe dovuta confermare anche la presenza dello Stato francese, seppure con una quota del 7,5%.