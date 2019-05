Il Sole24Ore si mette in onda con il telegiornale di Sky

Tre collegamenti giornalieri con Sky per raccontare la giornata della finanza e dei mercati. Questo il nocciolo dell'accordo tra Il Sole24 ore e Sky e che si estenderà anche a Radio24, che dovrebbe portare programmi radiofonici di successo in televisione. Il Gruppo 24 Ore punta dunque a seguire le evoluzioni del mercato uscendo dalla sola carta stampata. L'accordo con Sky durerà cinque anni e sarà aperto a sviluppi futuri non ancora definiti. Lo ha detto l'ad del Sole24 Ore Giuseppe Cerbone che ieri, insieme all'ad di Sky Italia, Andrea Zappia (nella foto) e ai direttori delle rispettive testate Fabio Tamburini e Giuseppe De Bellis hanno presentato l'intesa. «Il mercato televisivo - ha detto Zappia - e quello dell'informazione sono attraversati da un cambiamento violento dettato da modelli di business che provano a distruggerne il valore e dunque dobbiamo essere capaci di interpretare i trend emergenti». L'accordo sarà aperto anche ad altri player e quindi potrebbe rientrare anche Milano Finanza che forniva i servizi finanziari a Sky. Da sottolineare che Mf è legato a Cnbc, il canale finanziario di Comcast che ha acquisito recentemente Sky.