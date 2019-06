Stop all'aumento dei pedaggi: in salvo le vacanze estive

Sospiro di sollievo, almeno fino ad agosto: in estate non ci sarà il temutissimo rincaro dei pedaggi. Ad annunciarlo è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui premura principale in questa occasione è stata la tutela degli utenti che viaggiano sulle due autostrade tra Abruzzo e Lazio. Il Mit ha infatti fatto sapere di aver trovato un accordo con Strada dei Parchi, ottenendo così il blocco dell'aumento del costo dei pedaggi in attesa della definizione del nuovo Piano economico finanziario. Fondamentale sarà la sinergia con il Mef: le parti hanno preso l'impegno di mettere a punto il Pef entro luglio.

Le reazioni

Il Tweet di Danilo Toninelli non si è fatto attendere: " Siamo riusciti a ottenere nuovo stop rialzo pedaggi autostrade A24/A25. Primo importante risultato. Ora lavoriamo a scongiurare definitivamente rincari. A chi fa solo polemiche dico: basta attacchi e aiutateci a rimettere a posto disastroso (per i cittadini) sistema concessioni ".