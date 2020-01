Sugar tax, gettito da oltre 600 milioni nel triennio

Circa 600 milioni di maggiore gettito tra il 2020 e il 2022, di cui 58,5 milioni per l'anno in corso. Sono queste le stime di quanto vale la misura della sugar tax, la tassazione sulle bevande zuccherata o meglio, su quei prodotti ottenuti dalla " aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume ".

Si tratta, dunque, di succhi di frutta, acque aromatizzate e anche numerose bibite light, considerando che per edulcorante si intende "qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande".

Per essere precisi, dunque, nella lista delle bevande che saranno soggette alla tassazione rientrano: succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti. Ma anche le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande.

Nel dossier si spiega anche che il tributo sarà applicato anche sulle bevande che contengono edulcoranti di origine sintetica perché, anche se hanno un apporto di zuccheri ridotto, " avrebbe l'effetto di incentivare l'uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui ".

La sugar tax aveva fatto molto discutere durante l'iter di approvazione della manovra, considerando che l'aumento della tassazione deriva/comporta un conseguente aumento dei prezzi al consumo. Nella sua versione definitiva l'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate è fissata nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Conti alla mano, il gettito a regime, dovrebbe attestarsi a 275,3 milioni di euro l'anno, di cui 58,5 milioni di euro quest'anno, 328,4 milioni per l'anno successivo per poi scendere a 235,9 milioni nel 2022 (per un totale di 622,8 milioni di euro).