Tasse, ecco la "nuova" Imu

La chiamano già nuova Imu. L'obiettivo della Lega è chiaro: riunificare l'imposta sugli immobili e la Tasi per semplificare la vita dei contribuenti. Un'unica imposta dalla somma di Imu e Tasi che dovrebbe iventare la tassa principale su seconde case e immobili aziendali. La fusione delle imposte era già stata depositata alla Camera lo scorso 7 dicembre dalla Lega. Come spiega al Sole 24 ore Alberto Gusmeroli del Carroccio, primo firmatario del testo, il piano prevede una semplificazione delle imposte con un unico testo normativo che disciplina le imposte dirette locali sugli immobili.

L'imposta (a invarianza di gettito) va a definire come regime per l'aliquota massima il 10,6 per mille come somma delle due tasse. Di fatto sarà necessaria un'intesa con le amministrazioni comunali per stabilire la portata dell'imposta. Ed è lo stesso Gusmeroli a spiegare al Sole 24 ore come sarà la nuova imposta: " L’idea è fare un’unica imposta, neutra. Insomma, semplificare oggi per ridurre l'imposta domani. É un mix virtuoso. Ridurre la tassazione e semplificare i sistemi è il modo migliore per far emergere il sommerso e far crescere l'economia ", spiega l'esponente del Carroccio e vice presidente della commissione Finanze della Camera.