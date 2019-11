Il tetto per i contanti? ​Vale solo per gli italiani

Il limite al contante? Vale solo per gli italiani. Di fatto, secondo le norme vigenti, la soglia fissata a 3000 euro per l'uso del denaro riguarda solo i cittadini italiani. Chi invece non risiede sul nostro territorio può usare in contanti fino a 15mila euro. Come sottolinea Italia Oggi, questa differenza di trattamento è emersa con tutta la sua forza nel corso del 16esimo convegno dell'Associazione commercialisti. Il tutto è ovviamente legato anche alle nuove disposizioni sull'uso del cash che di fatto entrano a pieno regime con la nuova legge di Bilancio che prevede un abbassamento della sogli a 2000 euro dall'1 luglio del 2020 per poi arrivare a 1000 euro dal 1° gennaio 2022. L'uso del contante però deve fare i conti con un paradosso. Quello che prevede due soglie differenti per italiani e stranieri. Precisiamo subito che un tetto molto più alto per i non residenti in Italia è previsto al fine di non ledere gli interessi commerciali degli esercenti sul fronte del turismo.

Gli stranieri possono usare il contante fino a 15mila euro a patto che nell'atto di acquisto rilascino una fotocopia del passaporto. Inoltre l'esercente è tenuto a versare entro il primo giorno feriale dall'acquisto il denaro ricevuto su un conto corrente consegnando anche all'operatore finanziario una ricevuta. Ma il procedimento non finisce qui. L'esercente o l'acquirente devono consegnare una comunicazione via telematica all'Agenzia delle Entrate indicando il conto corrente utilizzato per versare il denaro. E su questo fronte c'è anche un altro aspetto da considerare. Se da un lato c'è una continua riduzione del tetto per i contanti per gli italiani (ricordiamo che in poco tempo la soglia passerà da 3000 euro a 1000), dall'altro lato si registra invece un incremento della soglia proprio per chi non è residente sul territorio italiano. Infatti la soglia per l'uso del cash nell'ultima legge di Bilancio è stata estesa da 10mila euro a 15mila euro. Ben 5mila euro in più rispetto alla soglia prevista in precedenza. Il dibattito sul tetto al contante comunque continua ad agitare la maggioranza. Come è noto è stato il governo Renzi a portare la soglia a 3000 euro. Una soglia che però adesso, nell'arco di due anni, scenderà a 1000. E proprio i renziani hanno criticato fortemente la scelta dell'esecutivo di andare a ridurre ancora una volta l'uso dei contanti. Il rischio di fatto è che questo tipo di modifiche possano ridurre la capacità di spesa e colpire i consumi. Il tutto per proseguire sulla strada dei pagamenti elettronici anti-evasione. Ma in passato l'abbassamento del tetto non ha quasi mai prodotto risultati positivi e degni di nota sulla lotta al nero.