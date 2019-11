Il tonno italiano finisce ko: "Dobbiamo allevare a Malta"

Procedura di infrazione dell'Unione Europea verso sette membri, piano quindicennale per fissare la quota massima di tonni pescabili da ogni Paese e burocrazia infinita: così sono rimaste solo 19 imbarcazioni delle 95 di 15 anni fa che solcavano il Mediterraneo orientale. E tre di queste sono di proprietà di Giovanni Ferrigno che ha spiegato: " Il risultato è che sono finito con andare ad allevare i tonni a Malta ". L'armatore ha raccontato a Il Sole 24 Ore che da parte dell'Ue era arrivato l'avviso del rischio estinzione del tonno rosso e per cercare di aiutare la ripopolazione era stato deciso di " diminuirne drasticamente la pesca con il sistema delle quote ". Fortunatamente in quegli anni " abbiamo cominciato a guadagnare bene con il Giappone, che comprava il nostro tonno a un prezzo decisamente più alto di quello del mercato nazionale ".

Tuttavia i giapponesi gradiscono il pesce crudo con una percentuale di grasso superiore a quella tipica del tonno selvatico. Dunque è stata adottata una tecnica di allevamento diversa dal solito: si pescavano vivi tra maggio e giugno per poi attendere novembre, quando " arrivano le navi giapponesi, che fanno la mattanza e congelano il pesce direttamente a bordo ".

"La rinascita è possibile"

Il mare di Marina di Camerota, nel Cilento, era stato scelto per allevarli nel 2005, un anno davvero tragico per il tonno rosso: " La concorrenza nordafricana fece crollare il prezzo in Italia a 3,5 euro al chilo, praticamente non ci stavamo nei costi. Così, insieme ad altri otto armatori, prendemmo la via dell'allevamento per poi vendere il tonno in Giappone ". Inizialmente si è trattata di una scelta di successo, ma con il passare del tempo si sono presentati dei problemi: " Prima l'amministrazione ci ha chiesto di spostare le gabbie oltre tre miglia dalla costa per una questione ambientale e già questo non andava bene perché esponeva troppo i tonni alle mareggiate e al maltempo ". E poi " ci si sono messi anche gli ambientalisti, a dire che i tonni sporcavano. Capirà, cosa potevano fare? Né più né meno quello che facevano da liberi ".