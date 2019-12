Torna l'incubo patrimoniale. Ecco il piano per il prelievo

Torna l'incubo patrimoniale. I giallorossi non mollano la presa. E a rispolverare un'idea tanto cara alla sinistra è Nicola Fratoianni, parlamentare di Sinistra Italiana-Leu che sul suo blog lancia una proposta che potrebbe farsi strada nella maggioranza. Come riporta l'Adnkronos, Fratoianni non usa giri di parole e appoggiandosi alla proposta che arriva dalla Spd tedecsa che tanto sta facendo discutere in Germania, propone una stangata anche per l'Italia: " La Spd in Germania, un partito socialdemocratico e non certo un covo di estremisti, avanza la proposta di una patrimoniale del 1% su chi possiede patrimoni da 2 milioni di euro in su. Persino in Germania si rendono conto che le disuguaglianze fra chi possiede sempre di più e chi si impoverisce sono diventate intollerabili. Ne stanno discutendo, senza drammatizzazioni e con serietà, perché la giustizia sociale è una cosa seria ". Ed è da questa analisi che nasce l'idea di introdurre una patrimoniale anche nel nostro Paese. Fratoianni infatti lancia un messaggio chiaro al governo giallorosso e ai parlamentari della maggioranza giallorossa: " Vorrei sommessamente far notare - prosegue il parlamentare di Leu - che questa proposta all'1,5% di prelievo sui patrimoni superiori ai 4 milioni, ci consentirebbe di accumulare 27 miliardi di euro da reinvestire in formazione, lotta alla povertà e diritto al futuro dei più giovani. Ma quando la proponiamo come facciamo da alcuni anni, veniamo bollati come estremisti dalla stampa, da buona parte del mondo politico, dai soliti commentatori che minimizzano il dramma di un ceto medio che pur lavorando continua a impoverirsi (chissà perché...). Noi continueremo a batterci, prima o poi ce la faremo ".

E di fatto questa mossa di Leu-Sinistra Italiana potrebbe anche incardinarsi in un dibattito più largo e più preoccupante che vede al centro delle attenzioni dell'esecutivo i proprietari di case. La proposta di dare una stretta sull'Imu ha smascherato i piani "tassaroli" dell'esecutivo. Una mossa sui cui è intervenuto poi il ministro Gualtieri affermando che il governo darà parere negativo, ma che di fatto resta ancora sul campo. Un dettaglio questo che agita le opposizioni che con Maria Stella Gelmini, capogruppo alla Camera di Forza Italia, fanno sentire la loro voce: "La realtà è che Partito democratico e Movimento 5 Stelle vogliono davvero portare fino in fondo il loro perverso piano di attacco al ceto medio: questa volta si legge stretta sull'Imu, ma si legge patrimoniale. Forza Italia si opporrà con tutte le sue forze a questo ennesimo attacco alle famiglie italiane". Insomma lo spauracchio della patrimoniale torna ad affacciarsi sul governo e preoccupa ancora una volta milioni di italiani.