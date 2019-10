Tremonti ora avverte: "Rischiamo una crisi come quella del 2018"

Una crisi economica peggiore di quella avvenuta nel 2008. Un'Europa in frantumi, sotto il peso della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti e tanto altro ancora. Il futuro profetizzato da Giulio Tremonti non è certo idilliaco.

L'ex ministro dell'Economia, ospite di Maria Latella su Sky Tg24, si è detto timoroso per l'imminente avvenire: “ L'Italia è a crescita zero da un bel po' di tempo, e penso che andremo sotto zero o non certo meglio. Bisogna porsi il problema di cosa può succede di drammatico e mettere in conto uno scenario molto più grave di quello ordinario, con crescita zero o sotto zero ”. Una catastrofe simile può materializzarsi da un momento all'altro proprio perché “ non sono state corrette le cause ” che hanno generato il disastro di una decina di anni fa.

Europa, Cina, Stati Uniti e Russia

La situazione in campo internazionale è poi squarciata dal braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina. “ Non si tratta solo di una competizione commerciale – ha puntualizzato Tremonti – ormai il livello è salito e siamo di fronte a una guerra fredda e ideologica ”. Il ruolo dell'Europa in questa contesa è pressoché nullo. Sì, certo, l'Ue afferma di essere presente attorno al tavolo delle trattative, ma per Tremonti Bruxelles finirà per trovarsi su quel tavolo “ come pietanza e non come commensale ”.

Tremonti ha poi analizzato il rapporto della Russia con l'Occidente. Secondo l'ex ministro, questo era pacifico fino al 2011, poi “ con la Siria e il Medio Oriente si è rotta l'atmosfera di pace ”. L'obiettivo principale, nonostante possibili “ influenze russe ” su Europa e Stati Uniti, è quello di “ evitare lo scontro ” a tutti i costi.