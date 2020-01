Tridico e il piano per le pensioni: si va via prima a 62 anni

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico non usa giri di parole e riapre il cantiere pensioni. Di fatto davanti all'istituto di previdenza sociale c'è un bivio importante alla fine del 2021 quando Quota 100 andrà in scadenza e salvo colpi di scena uscirà fuori dai piani pensionistici. Tridico, in un'intervista a Repubblica, spiega qual è la direzione che le pensioni del futuro dovranno intraprendere. Si tratta di un piano che prevede l'uscita anticipata anche a 62 anmni di età ma di fatto con una forte penalizzazione sull'assegno: il calcolo sarà totalmente contributivo. È un'idea di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi con le pensioni "flessibili" di cui si sta occupando il governo con una trattativa serrata con i sindacati. Tridico però si porta avanti e afferma: " Sulle pensioni sono state fatte diverse proposte e non mi sembra giusto aggiungerne altre. Ma flessibilità rispetto ai 67 anni va garantita, soprattutto se ragioniamo in termini di logica contributiva ".

Poi il piano di Tridico si fa più concreto e sembra suggerire la riforma all'esecutivo: " Si fissa una linea d’età per l’uscita - propone Tridico -, poi il lavoratore deve essere libero di scegliere quando andare in pensione. Ovviamente con ricalcolo contributivo, come avverrà per tutti dal 2036. È poi necessario prevedere pensioni di garanzia per i giovani, coprendo i vuoti contributivi dovuti al lavoro precario ".